"Alla conquista di Boston. Poi mi manca solo Tokyo"

RENAZZO

Da Renazzo all’altro capo dal mondo, Maurizio Colletti è andato alla conquista della 45 Bank of America Chicago Marathon, raggiungendo un risultato personale di alto livello che gli permetterà di avere le porte aperte per la storica Maratona di Boston. Penultimo tassello per il raggiungimento di un sogno. Con i suoi 45 mila runners tra cui esattamente 642 italiani, la maratona di Chicago, infatti, assieme a quelle di Boston, New York, Londra, Berlino e Tokyo, è una delle sei World Marathon Majors. Al via anche Alberto Gallerani di Renazzo e Marco Roncarati e Stefano Toselli di Dosso."E’ la prima volta che partecipo a Chicago – racconta Colletti – ho deciso e sono partito perché fa parte delle 6 maratone più importanti al mondo e, riuscire a partecipare a tutte, si ha diritto a una medaglia commemorativa speciale ma soprattutto è enorme la soddisfazione che si prova nell’aver conquistato queste major. E’ un sogno riuscire a farle". Percorso fatto però di accessi legati ai tempi e ora di una porta che si apre per Colletti. "Il mio obiettivo a Chicago è, come si suol dire in gergo, di portarla a casa, cioè di riuscire ad arrivare alla fine – prosegue il renazzese - In realtà sono andato bene e molto oltre le mie previsioni. Eravamo circa 50mila iscritti e chiudere attorno al diecimilesimo posto in classifica per me è stata come una vittoria ma soprattutto sono riuscito a fare il mio miglior tempo di sempre fermando il tempo a 3 ore 28’ aprendomi una possibilità per la maratona di Boston. Lì, infatti, è difficilissimo potervi partecipare a causa della tanta richiesta e nella mia categoria, serviva stare sotto il tempo di 3 ore e 35’ per poter accedere. Ora ho molte possibilità che mi possano accettare. E’ la maratona più vecchia dell’era moderna e sarebbe davvero il top. Era da un po’ che tentavo ma finora non avevo i tempi per accedere". E torna all’esperienza di Chicago dalla quale è appena tornato. "E’ stata un’emozione incredibile. Già prima di partire – dice – Ascoltare la ragazza che cantava da sola l’inno americano è stato impressionante, seguita poi da ‘Cichago’ dei Blues Brothers che mi ha caricato bene di grinta. Tutto il percorso ad anello era pieno di gente con urla e un tifo incredibile per tutti e 42 i km. E’ stata incredibile, bellissima e la ciliegina sulla torta è stato anche l’avere mia moglie e i miei due figli con me, che a loro volta erano stati accettati tra i volontari della Maratona". E guarda avanti. "Ho già fatto quella di Berlino nel 2015, Londra 2017, New York 2019 – conclude - Se riesco a fare Boston, mi rimane solo Tokyo per poter concludere le major e realizzare il sogno. Ho già fatto anche quelle di Roma, Venezia dove tornerò tra 2 settimane, Firenze una delle più belle al mondo, Milano".

Laura Guerra