Alla Darsena ritmi dopo il tramonto Un quartetto tra tango e musical

Domani un’altra meravigliosa serata alla Darsena. Sul palco la cantante Viviana Corrieri con il suo quartetto Viviana Corrieri Quartet. L’evento, per ‘Un Fiume di Musica’, al molo Wunderkammer in via Darsena 57 (19 apertura cancelli, 21 inizio del concerto). Alla regia della manifestazone l’associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di Musica Moderna con il Consorzio Wunderkammer, patrocinio e il contributo del Comune. Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato.

Viviana Corrieri è attualmente insegnante di canto presso la scuola di musica moderna di Ferrara, Viviana si è diplomata in canto lirico al conservatorio di Musica Frescobaldi di Ferrara con la professoressa Katia Koltcheva Angeloni nel 1990. All’insegnamento affianca da molti anni un’intensa attività concertistica anche come chitarrista autodidatta collaborando con musicisti della regione in repertori che spaziano dalle colonne sonore di films a celebri arie di musicals, dalle canzoni di Burt Bacharach al genere classico (Mozart-Vivaldi) con piccole orchestre barocche ai tanghi di Astor

Piazzolla. Insieme alla protagonista di esibiranno Julie Shaperd (Viola) Lorenzo Pieragnoli (Chitarra) e Massimo Mantovani (Pianoforte). La serata verrà dedicata all’Avis Un Fiume di Musica 2023 presenta ventuno concerti, coinvolge centinaia di musicisti e professionalità per tre mesi di musica fino al 17 agosto.

Per l’ottavo anno il fiume Volano ospita un concerto ogni sera al Molo Wunderkammer (sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57) con il tema della solidarietà. La Darsena di San Paolo diventerà una meravigliosa piazza musicale dove celebrare la musica e offrire uno spazio di incontro e promozione per le organizzazioni di volontariato locali. Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara Aps, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara, la partecipazione di Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Wah Wah Magazine, Il Gruppo dei 10, Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Flying Boppers.