Alla Darsena va in scena ’Storie di standard’

Oggi, alle 15,30, Storie di standard a cura di Massimo Mantovani e Giorgio Rimondi. Ai presenti sarà dato in omaggio una copia del libro ’Storie di Standard’ di Massimo Mantovani & Giorgio Rimondi (Amf edizioni). L’evento nella Scuola di Musica Moderna, in via Darsena. Alla regia Associazione Musicisti di Ferrara Aps. Per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Guida all’ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara Aps in con in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

Nel contesto del jazz, molte opere originali siano nate dalla rielaborazione di brani precedenti, spesso provenienti dal repertorio della musica leggera. Sebbene alcuni dei più grandi successi del jazz siano composizioni originali di artisti come Duke Ellington e Thelonious Monk, un numero significativo di standard jazz nasce da canzoni scritte da autori legati al mondo del musical e del teatro di Broadway, come George Gershwin, Jerome Kern e Hoagy Carmichael. Queste composizioni, dopo essere state reinterpretate dai jazzisti, vengono definite standard e acquisiscono una nuova vita nel repertorio del jazz. Poiché si tratta di canzoni, è fondamentale considerare anche il ruolo cruciale delle voci degli interpreti, come Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, e molti altri, nel determinare il successo di questi brani.

Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’Ascolto, Nero su Bianco e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamodernaAMF, da anni si è tornati in presenza con una formula mista, che prevede anche il collegamento in diretta Facebook e YouTube.