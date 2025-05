Alla fermata del bus con l’hashish in tasca. Nei guai un giovane: scatta la sanzione

I carabinieri della Compagnia di Copparo, nel pomeriggio di mercoledì, hanno effettuato uno specifico servizio di controllo alle fermate dei bus, che rappresentano un luogo sensibile. Anche perché, nei pressi della ex stazione, vi sono aree verdi pubbliche spesso ritrovo di persone che bivaccano o che possono commettere dei reati, come accaduto nel recente passato con un episodio di rissa tra giovanissimi. Nel corso dell’attività, i militari hanno concentrato la loro attenzione su due ragazzi, il cui atteggiamento è parso subito sospetto. Sottoposti a controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente per uso personale e per tale ragione è stato multato.