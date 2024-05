Alla Festa dell’agricoltura in vetrina i ragazzi del Montalcini coi loro progetti di robotica

Attiva partecipazione quest’anno degli studenti dell’Istituto "Levi Montalcini" alla Festa dell’agricoltura e del volontariato, che si è tenuta nel fine settimana a Portomaggiore. Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, gli studenti dell’Istituto Tecnico hanno potuto allestire un loro spazio all’interno di questa sentita manifestazione di primavera. Studenti e docenti hanno avuto modo di mostrare ai visitatori alcuni video e progetti scolastici dell’Istituto. Particolarmente attrattivi per il pubblico sono risultati i prototipi realizzati dagli studenti del Tecnologico relativi alla robotica e alla domotica: la mano meccanica, il rilevatore di radiazioni, l’elefante telecomandato, il contenitore di rifiuti a sensori, il sensore di allarme. I ragazzi hanno inoltre presentato, davanti agli sguardi incuriositi del numeroso pubblico, gli strumenti didattici innovativi in dotazione alla scuola, tra cui gli oculus, i visori che permettono di immergersi nella realtà virtuale, e alcuni esempi pratici di realtà aumentata legata alla intelligenza artificiale in campo educativo. I visitatori hanno potuto esplorare la casa di Anna Frank, giocare con robot interattivi e interagire in ambienti virtuali, nonché vedere come il mondo reale può interfacciarsi e completarsi con il mondo digitale, attraverso semplici oggetti e app didattiche, che permettono di trasformare immagini in oggetti in 3D. Oltre alle dimostrazioni pratiche, gli studenti hanno sottolineato il significato di solidarietà e senso civico della Festa, mediante ricerche, cartelloni e materiale distribuito gratuitamente alla popolazione. L’evento, che ha visto un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza, ha rappresentato un’occasione per dare visibilità alle modalità operative dell’Istituto.