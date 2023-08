Alla Festa dell'Unità di Ferrara: dibattiti aperti ai cittadini su Futuro, Patrimonio Unesco

Momenti in cui poter intervenire, elaborare proposte da realizzare per il futuro della città Ferrara tramite il confronto tra cittadini. Sono gli spazi chiamati Agorà democratiche e si svolgeranno alle 18,30 nell’ambito della Festa dell’Unità. Si inizierà giovedì 31 agosto sul tema dello sviluppo economico di Ferrara. Un’occasione per riepilogare il lavoro fatto dal tavolo Focus Ferrara e al contempo raccogliere proposte e suggestioni per lo sviluppo dei prossimi anni che potrà avere Ferrara.

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 4 settembre con il tema della Sanità. "Dopo gli anni del Covid sarà un momento dedicato al confronto sugli sviluppi della sanità perché diventi sempre più una sanità territoriale e che non lasci indietro nessuno", spiegano gli organizzatori.

Giovedì 7 settembre si tratterà il tema degli alloggi per studenti e famiglie ferraresi. Una tematica che sta colpendo fortemente le famiglie ferraresi, sia gli anziani che i più giovani e gli studenti universitari che stanno vivendo la città e un mercato che offre ben pochi sbocchi attualmente.

Verrà presentata anche un’iniziativa riguardo il futuro della città di Ferrara come patrimonio Unesco dal titolo “Ferrara patrimonio di comunità: Proteggere e promuovere un territorio Unesco”. L’iniziativa sarà moderata dall’architetta Roberta Fusari e vedrà come ospiti Romeo Farinella - prof di Progettazione Urbanistica dell’Università di Ferrara, Marco Mari, Sustainability Advisor, Former president Green Building Council Italia e Carla Di Francesco, presidentessa Fai Emilia-Romagna.

"La Festa dell’Unità a Pontelagoscuro si è sempre contraddistinta per la partecipazione delle persone – afferma il segretario dem Talmelli –. Con questi spazi vogliamo progettare insieme il futuro di Ferrara. Punti critici come il tema degli alloggi per studenti universitari e famiglie ferraresi, o come lo sviluppo economico cittadino. Una città che è patrimonio Unesco e tale deve essere considerata, per questo ci sarà anche un’iniziativa in cui si affronterà il tema in modo tale che i cittadini possano avere consapevolezza dell’argomento, a differenza di altri che non ne prevedono coinvolgimento e partecipazione".