Alla ’Fiera delle pere’ il marchio qualità

CENTO

Nel week end, all’Ergife Palace Hotel di Roma e poi al Senato della Repubblica, si è tenuta la cerimonia di consegna del marchio ‘Sagra di qualità’ ideato da Unpli, premiando le manifestazioni fortemente legate al territorio, che mirano alla promozione dei propri prodotti tipici e delle proprie tradizioni, creando sinergie con le economie locali. Tra le 8 sagre premiate, dell’Emilia-Romagna, c’è anche Renazzo che si aggiunge alla lista delle ‘marchiate’ del territorio ferrarese. "Una bellissima notizia da condividere con tutti – dice Roberta Paganini, presidente della Proloco di Renazzo – siamo stati presenti alla Cerimonia di premiazione ’Sagra di Qualità’ per la nostra storica Fiera delle Pere "nella sala koch del Senato della Repubblica. E’ un importante obbiettivo raggiunto che ci riempie di orgoglio e soddisfazione per il grande impegno e passione che ognuno di noi mette nella sua realizzazione e miglioramento. Grazie a Unpli, grazie ai nostri volontari e a tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito a fare ’grande’ la Fiera delle Pere di Renazzo, una comunità che ama il suo territorio e le sue tradizioni portandole avanti coinvolgendo le nuove generazioni. Sarà sempre maggiore il nostro impegno per la valorizzazione dei prodotti di qualità e sostenibilità del nostro territorio. Questo riconoscimento è di tutta la comunità". Poi le parole del vicesindaco. "Questo premio è un riconoscimento all’intera comunità, che sa stringersi attorno ai suoi simboli e trovare nuovi pretesti per superare le individualità – dice Vito Salatiello - Cento di questi giorni a Proloco Renazzo e un auspicio che sappia allargarsi sempre più la platea dei giovani coinvolti".

l.g.