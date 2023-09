Alla Fiera di Portomaggiore con ’The Ferrareser’

Quest’anno la biblioteca ’Peppino Impastato’ sarà protagonista di diversi appuntamenti inseriti nel programma dell’Antica Fiera di Portomaggiore. Si inizierà il 14 settembre alle 17.30 nel Jazz Cafè, in piazzetta ex-Duomo, con la presentazione del libro-rivista ’The Ferrareser’: un collettivo di 27 illustratori e artisti che vivono o hanno vissuto a Ferrara, uniti per raccontare la città attraverso copertine di una rivista che non c’è (o non c’è ancora). Una ogni settimana, per valorizzare pregi e difetti, vizi e virtù del territorio, ma anche il talento di chi sa riempire una tela, un foglio di carta e un po’ il nostro cuore. La ’Impastato’ propone anche un laboratorio di ricamo su carta a cura di Martina Buiat (una delle autrici del volume), gratuito e aperto a tutti, in programma domenica 17 settembre, nella sede della biblioteca comunale. Il giorno prima, sabato 16 alle 10.30, si terrà la presenta ’Dal ritorno ai giorni nostri – Molti giorni positivi’ di Umberto Bellonzi, e "Canta canta tanto… che la vita ti torna a incanto" di Elena Cenacchi. Le presentazioni sono a cura di Arstudio.