Alla fiera si gioca il futuro dell’Alto Ferrarese. Il vicepresidente Colla indica la nuova rotta

CronacaAlla fiera si gioca il futuro dell’Alto Ferrarese. Il vicepresidente Colla indica la nuova rotta
10 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Cento, due serate della manifestazione saranno dedicate al dialogo tra istituzioni, imprese e associazioni. Gli eventi giovedì e venerdì

La 441ª Fiera di Cento quest’anno sceglie di guardare avanti. Non soltanto esposizioni, spettacoli e momenti di convivialità, ma un programma che porta dentro la manifestazione il cuore produttivo del territorio. In piazza del Guercino, Cna e Confartigianato hanno allestito un’area meeting che si propone come laboratorio di idee e confronto. Due serate, l’11 e il 12 settembre, dedicate al dialogo tra istituzioni, imprese e associazioni. Un segnale chiaro: la Fiera non è più soltanto vetrina, ma diventa strumento per costruire strategie di sviluppo.

Il primo appuntamento, giovedì, è intitolato "Patto per un nuovo sviluppo del territorio". I lavori si apriranno con i saluti del sindaco Edoardo Accorsi e della consigliera provinciale Diletta D’Andrea, per poi lasciare spazio agli interventi dei segretari regionali di Cna e Confartigianato, Diego Benatti e Amilcare Renzi. Ma l’attenzione è rivolta soprattutto al contributo del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, chiamato a delineare la rotta per il futuro dell’Alto Ferrarese: Pnrr, infrastrutture, rigenerazione urbana, digitalizzazione e "burocrazia zero" sono i temi che scandiscono un’agenda complessa ma necessaria. "Abbiamo voluto questa presenza – sottolinea Francesco Buttino, responsabile Confartigianato Cento e Alto Ferrarese – perché portare le aziende in piazza significa ribadire che qui c’è eccellenza, passione e radici. Non è un luogo dove si fanno affari, ma un segnale di attenzione al territorio e di amore per la nostra comunità". Colla, dal canto suo, porta un messaggio chiaro: senza collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo associativo non si costruisce sviluppo. L’Alto Ferrarese, che un tempo fu locomotiva della provincia, può tornare protagonista se riesce a interpretare le trasformazioni della manifattura e della società.

Il giorno successivo, venerdì, l’attenzione si sposterà proprio su questi temi con il focus "Cento manifattura futura". Un panel che mette al centro la metalmeccanica e la manifattura, settori che a Cento hanno radici profonde. In apertura i contributi di Monica Salvioli, responsabile studi Lapam Confartigianato, e di Stefania Gamberini, responsabile Cna Produzione Emilia-Romagna, offriranno una fotografia aggiornata del comparto. Poi sarà la volta di Stefano Campanella, presidente nazionale della categoria Meccanica di Confartigianato, e di Rudi Pozzetto, presidente regionale Cna Meccatronica. Dal palco del "Villaggio delle Imprese" interverranno Engin Plast, Estepack e Tonsfer. "La manifattura attraversa una fase delicata – spiega Matteo Carion, direttore Cna –. L’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale sono sfide che richiedono competenze nuove".

