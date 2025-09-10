Alla fiera si gioca il futuro dell’Alto Ferrarese. Il vicepresidente Colla indica la nuova rotta

La 441ª Fiera di Cento quest’anno sceglie di guardare avanti. Non soltanto esposizioni, spettacoli e momenti di convivialità, ma un programma che porta dentro la manifestazione il cuore produttivo del territorio. In piazza del Guercino, Cna e Confartigianato hanno allestito un’area meeting che si propone come laboratorio di idee e confronto. Due serate, l’11 e il 12 settembre, dedicate al dialogo tra istituzioni, imprese e associazioni. Un segnale chiaro: la Fiera non è più soltanto vetrina, ma diventa strumento per costruire strategie di sviluppo.

Il primo appuntamento, giovedì, è intitolato "Patto per un nuovo sviluppo del territorio". I lavori si apriranno con i saluti del sindaco Edoardo Accorsi e della consigliera provinciale Diletta D’Andrea, per poi lasciare spazio agli interventi dei segretari regionali di Cna e Confartigianato, Diego Benatti e Amilcare Renzi. Ma l’attenzione è rivolta soprattutto al contributo del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, chiamato a delineare la rotta per il futuro dell’Alto Ferrarese: Pnrr, infrastrutture, rigenerazione urbana, digitalizzazione e "burocrazia zero" sono i temi che scandiscono un’agenda complessa ma necessaria. "Abbiamo voluto questa presenza – sottolinea Francesco Buttino, responsabile Confartigianato Cento e Alto Ferrarese – perché portare le aziende in piazza significa ribadire che qui c’è eccellenza, passione e radici. Non è un luogo dove si fanno affari, ma un segnale di attenzione al territorio e di amore per la nostra comunità". Colla, dal canto suo, porta un messaggio chiaro: senza collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo associativo non si costruisce sviluppo. L’Alto Ferrarese, che un tempo fu locomotiva della provincia, può tornare protagonista se riesce a interpretare le trasformazioni della manifattura e della società.

Il giorno successivo, venerdì, l’attenzione si sposterà proprio su questi temi con il focus "Cento manifattura futura". Un panel che mette al centro la metalmeccanica e la manifattura, settori che a Cento hanno radici profonde. In apertura i contributi di Monica Salvioli, responsabile studi Lapam Confartigianato, e di Stefania Gamberini, responsabile Cna Produzione Emilia-Romagna, offriranno una fotografia aggiornata del comparto. Poi sarà la volta di Stefano Campanella, presidente nazionale della categoria Meccanica di Confartigianato, e di Rudi Pozzetto, presidente regionale Cna Meccatronica. Dal palco del "Villaggio delle Imprese" interverranno Engin Plast, Estepack e Tonsfer. "La manifattura attraversa una fase delicata – spiega Matteo Carion, direttore Cna –. L’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale sono sfide che richiedono competenze nuove".