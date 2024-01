Alla Fiorana via ai lavori sul ponte. Ristrutturazione coi fondi Pnrr

La prossima settimana inizieranno alla Fiorana, una borgata della frazione di Bando, i lavori per il rifacimento del ponte su via Isonzo. Il ponte sarà rifatto mantenendo lo scheletro esistente ma con un’operazione di ristrutturazione completa che restituirà il manufatto rinnovato, con una struttura in fibra di carbonio. Il cronoprogramma prevede circa tre mesi di lavori, con la chiusura completa del ponte. La viabilità sarà dunque così modificata: le due strade principali (via Argine Pioppa e via Val Gramigna) non subiranno variazioni, mentre via Isonzo diventerà una via a fondo chiuso con accesso da via Val Gramigna. Potrebbe subentrare la necessità di un senso alternato su via Argine Pioppa, ma la percorribilità è garantita. Per accedere a via Isonzo da Filo si dovrà percorrere o via Rosolo o via Mantello, per poi immettersi su via Val Gramigna e da lì in via Isonzo. Un investimento da più di 300 mila euro, coperto dai fondi del Pnrr.

"Il piano ponti è estremamente impegnativo per l’amministrazione – racconta il vicesindaco Sauro Borea (nella foto col sindaco Baldini), che ha delega ai Lavori Pubblici –. In questi anni abbiamo programmato sul tema più di un milione di euro di interventi; un’accelerazione siamo riusciti a imprimerla grazie alle risorse che abbiamo ottenuto dal Pnrr".

f. v.