Alla galleria ‘Il Rivellino’ l’arte è protagonista

Mostra alla galleria d’arte ‘Il Rivellino’ di Ferrara. Programma dell’esposizione. Pluripersonale di soci del Club Amici dell’Arte Andrea Moretti, Lisa Capozzi, Cesare Carrieri, Emanuela Razzini, il fotografo Gian Luca Amaroli. Si tratta di una particolare esposizione rivolta a tutti i pittori, scultori, grafici e fotografi, giunta ormai alla 4ª edizione, ideata dalla vice presidente prof Cinzia Reggiani che, con modesto contributo pro-capite, riunisce in cinque spazi in parete altrettante mini personali di artisti e 1 o 2 mini personali di scultori con opere “tuttotondo”, collocate su basi parallelepipede. Indirizzo, Galleria d’Arte “Il Rivellino” - via Aldighieri 41. La mostra è stata inaugurata il 25 maggio e proseguirà fino alla data del sei giugno. Orari dell’esposizione, tutti i giorni dalle 11 alle 12,30 e dalle 17.30 alle 19,30. La mostra sarà chiusa nelle giornate di giovedì pomeriggio ed anche la domenica mattina. Ingresso gratuito.