Alla galleria Il Rivellino una doppia mostra. Oggi il taglio del nastro

Nella Galleria d’arte ‘Il Rivellino’, in via Aldighieri, oggi alle 17 s’inaugurerà le mostre ‘Revival ... di sogno’ di Lisa Capozzi e Gian Luca Amaroli, che espongono rispettivamente disegni a matita di recente esecuzione, dove si denota una caparbia espressività con una perizia manuale non indifferente. Amaroli presenta elaborati di propri ex allievi di quando insegnava ‘Arte & Immagine’. La vernice a cura della prof Cinzia Reggiani, vice presidente del club Amici dell’Arte e curatrice delle esposizioni del Rivellino.