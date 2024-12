Alla gioielleria Pandolfi l’attestato di "attività storica"

È stata consegnata ieri da parte del Comune l’attestato di attività storica alla gioielleria Pandolfi, nel cuore della città. A dare il riconoscimento al titolare, Paolo Pandolfi, è stato l’assessore alle attività produttive al commercio Francesco Carità. "La gioielleria Pandolfi rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del settore, che da sempre ne apprezzano la serietà, la competenza e l’affidabilità. Qualità, passione ed entusiasmo sono tra gli elementi che più caratterizzano questa storica attività – ha spiegato Carità –. Grazie a questa storia di impegno e tradizione famigliare la gioielleria Pandolfi ha garantito la continuità generazionale, mantenendo la passione per l’arte orafa, l’esperienza e la conoscenza del settore delle pietre preziose, e diventando presidio commerciale riconosciuto in città e non solo". "Ringrazio il Comune per avermi premiato e dedico questo importante riconoscimento a mio padre e a mio nonno, per avermi insegnato a lavorare con serietà e professionalità. Porto avanti questa tradizione a Ferrara, con l’impegno di contribuire a migliorare, con il nostro piccolo contributo, a rendere questa città ancora più meravigliosa", ha aggiunto il premiato, Paolo Pandolfi. "Uno dei nostri obiettivi è preservare il tessuto commerciale che identifica la città - ha detto Marco Amelio, presidente provinciale Confcommercio -. Siamo pertanto felici di consegnare questo riconoscimento ben legittimo e continuare a supportare l’Amministrazione nell’opera di valorizzazione delle botteghe storiche e dei negozi di rilievo in città". "Mi fa molto piacere che l’amico Paolo Pandolfi, nostro associato, abbia ottenuto questo riconoscimento", ha aggiunto il direttore Confcommercio Davide Urban. L’attività, nel centro di Ferrara dal 1961 alternandosi nelle due sedi di Piazza Trento Trieste e via Ragno, si snoda attraverso tre generazioni e si arricchisce dell’esperienza maturata in oltre cinquant’anni di lavoro con i brand del lusso. Fondatore dell’attività è stato Alberto Pandolfi, affiancato poi dal figlio Aristodemo. L’attività ha ottenuto il “Riconoscimento al Progresso Economico” della Camera di Commercio nel 2014. Oggi è il nipote Paolo a proseguire la tradizione.