Alla Giunti arriva l’ultimo caso di Abbondante

Oggi, alle 1630, Barbara Perna sarà ospite speciale alla Libreria Giunti di Ferrara presso lo spazio The Place to Do del Centro commerciale Le Mura, per presentare il terzo romanzo di

Annabella Abbondante: Il passato è una curiosa creatura (Giunti

editore). Da Lucca alla splendida Costiera sorrentina, con il suo trionfo di colori e

sapori, l’ultimo caso di Annabella Abbondante è un’indagine personale e

sempre più avvincente. A moderare l’incontrò sarà lo scrittore Stefano Bonazzi. È gradita la prenotazione sul sito www.theplacetodo.com

Info: 0532 753350.