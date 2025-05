Alla guida senza aver mai preso la patente

Tre persone denunciate all’Autorità giudiziaria e due segnalate alla Prefettura di Ferrara per uso personale di sostanze stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Comacchio in occasione del ponte del 1° maggio. Ma ecco i principali provvedimenti assunti nel corso dell’attività. A Lido di Pomposa, una cinquantenne della zona è stata bloccata lungo via Mare Adriatico: la donna, mentre circolava in sella alla propria bicicletta ha investito un pedone e non si è fermata a prestargli soccorso. Fortunatamente l’uomo ha riportato solo lievi ferite. Fermata dai carabinieri, la ciclista è stata sottoposta ad alcoltest ed è risultata positiva con un tasso di 1,33 g/l. A Comacchio, invece, un trentaquattrenne del posto è stato sorpreso alla guida della propria automobile senza patente, in quanto non l’ha mai conseguita. Dalle verifiche, l’uomo è risultato recidivo, con un precedente accertato nel 2023, e pertanto denunciato. Il veicolo, invece, è stato affidato a persona idonea alla guida. Si trovava al volante della propria macchina con un tasso alcolemico di 1,08 g/l, una giovane di ventiquattro anni che è stata sottoposta ad un controllo lungo la Strada statale ‘Romea’, in località Collinara. Per la ragazza sono scattati il ritiro della patente e la denuncia alla Procura di Ferrara, mentre il suo veicolo è stato affidato a terzi. Durante i controlli nelle aree pubbliche, i militari hanno sequestrato piccole quantità di stupefacenti.

v.f.