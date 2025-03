Alla Manifattura incontro con Davide Ballardini

Alla Manifattura dei Marinati di Comacchio, domani alle 11, si terrà un evento speciale organizzato dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane: un incontro con Davide Ballardini, uno dei più rispettati e carismatici allenatori del calcio italiano. L’iniziativa gratuita e aperta a tutti, offrirà un’opportunità unica per esplorare la carriera e le esperienze di un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio. Davide Ballardini, nato a Ravenna nel 1964, ha una carriera che si estende per oltre un decennio come allenatore, avendo guidato diverse squadre di Serie A e Serie B. "Ha dimostrato – spiegano dal Rotary - una notevole abilità nella gestione e motivazione dei suoi giocatori. Tra le sue esperienze più rilevanti, si annoverano le panchine di club come Genoa, Cagliari, Palermo, Lazio e Brescia. Ballardini è conosciuto per il suo approccio tattico flessibile e per la sua capacità di ottenere risultati significativi anche in situazioni difficili, guadagnandosi il rispetto di giocatori, tifosi e professionisti del settore". Durante l’incontro, Ballardini condividerà con il pubblico aneddoti, riflessioni e insegnamenti tratti dalla sua lunga carriera nel calcio professionistico. Sarà un’opportunità per scoprire non solo il lato umano e professionale di un allenatore di successo, ma anche per comprendere le sfide e le opportunità che il mondo del calcio presenta. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dal Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane, sempre attivo nella valorizzazione del territorio e nella promozione di occasioni di crescita culturale e sociale. "La scelta di ospitare una figura di spicco come Ballardini – concludono dal Club - riflette l’intento di offrire alla comunità momenti di confronto e ispirazione, attraverso storie di successo e dedizione". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Rotary Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane attraverso i loro canali ufficiali.

v.f.