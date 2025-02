Alla Manifattura la cena in costume

Alla vigilia della prima sfilata del Carnevale sull’acqua di Comacchio, in programma il 23 febbraio prossimo, la Manifattura dei Marinati farà da cornice ad uno speciale evento. Sabato prossimo alle 20, infatti, lo storico complesso che sorge in corso Mazzini ospiterà il ‘Banchetto rinascimentale’, una cena di gala in costume con un percorso gastronomico curato dal celebre chef Igles Corelli e accompagnamento musicale.

L’evento, come spiegato da Alessandro Menegatti, presidente della cooperativa Work and Belong, che gestisce la Manifattura dei Marinati, si inserisce all’interno del progetto "Festina lente – Affrettati lentamente", frutto della partnership tra i Comuni di Comacchio, Ferrara e Ostellato e volto a promuovere la ricca eredità culturale e naturalistica del sito Unesco "Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po".

Il menù prevede uno sformato di zucca violina con vellutata di fagiano, frolla e semi tostati; lasagnetta croccante con ragù di selvaggina e zabaione al Parmigiano Reggiano; branzino ripieno di mortadella con finocchi brasati e olio alle erbe aromatiche e, a chiudere, risolatte con canditi d’arancia, cannella, zenzero e mandorle. Il tutto accompagnato da vini del territorio.

L’evento organizzato dalla Manifattura dei Marinati con lo chef Igles Corelli si avvale della preziosa collaborazione dell’Istituto "Remo Brindisi".