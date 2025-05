Alla Nuova Darsena torna la kermesse ’Calici d’Estate’

Da oggi al 2 Giugno 2025 torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del vino e delle atmosfere estive: “Calici d’Estate”, anche quest’anno si presenta nella sua una veste più suggestiva, ospitato nella splendida cornice della “Nuova Darsena” di Ferrara. Cinque giornate dedicate al mondo del vino, all’insegna della convivialità, della musica e della scoperta: produttori e cantine da tutta Italia porteranno in degustazione le loro etichette più rappresentative, accompagnate da eccellenze gastronomiche locali. Non mancheranno le apprezzatissime masterclass a bordo di un battello in navigazione, per un’esperienza immersiva che unisce il piacere della degustazione alla bellezza del paesaggio fluviale ferrarese.