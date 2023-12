Alla Pandurera: "Christmas Show" "Christmas Show" è un varietà musicale ispirato a NY, che offre divertimento e colori per tutte le età. 12 artisti, tra danzatori e voci soliste, accompagnati da una band dal vivo, creano uno spettacolo di ritmo trascinante in stile Broadway. Un'esperienza magica per vivere il Natale.