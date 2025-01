Alla Pandurera ’Trop secret show’ di Andrea Fratellini

Appuntamento imperdibile, domenica 19 gennaio al Teatro Pandurera di Cento, quando, alle ore 17, Andrea Fratellini, fantasista eclettico, comico, ventriloquo, cantante e illusionista ( e noto al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2020 di Italia’s Got Talent) insieme al suo irriverente e inseparabile pupazzo Zio Tore porteranno in scena il comedy "Trop secret show". Uno spettacolo adatto ad un pubblico di grandi e piccini, un concentrato di comicità, battute, gags con pupazzi, ricco anche di effetti magici, musica e canzoni cantate dal vivo attraverso l’arte della ventriloquia. Sullo sfondo di una sfavillante scenografia l’Artista, attraverso i dialoghi con Zio Tore e con altri simpatici pupazzi di sua invenzione.