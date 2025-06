Alla ’Patasagra’ la cover band di Luciano Ligabue

Continua a San Nicolò, la "Sagra della patata", nota anche come "Patasagra", che si svolge nel piazzale davanti alla chiesa della frazione di Argenta. Questa sera (domenica 8) ci sarà il concerto di "I figli d’un cane", la tribute band di Luciano Ligabue. La sagra proseguirà anche la prossima settimana, nei giorni 12-13-14-15 giugno. La protagonista indiscussa dell’elaborato menù della sagra è la patata, ma non solo. Il menù proposto è veramente molto ricco, dagli antipasti al dolce, non dimenticando la grappa e la marmellata; la patata è rielaborata in tutte le ricette, unendo la tradizione con un buon spirito innovativo. Inoltre: spettacoli, mostra mercato, giochi e gonfiabili per bambini. Molto ricca la proposta degli spettacoli e concerti, tutti alle 21.30: per quanto riguarda il secondo fine settimana, il 12 spettacolo di danza.