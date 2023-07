Alla Protezione civile le ricetrasmittenti dei vigili

Nuova vita per le apparecchiature non più utilizzate dal corpo di Polizia Locale Terre Estensi. Per effetto di una delibera approvata dalla Giunta, una settantina di ricetrasmittenti digitali portatili, non più utilizzate a seguito dell’acquisizione di nuove apparecchiature di ultima generazione da parte del corpo, sono state concesse in comodato d’uso gratuito per cinque anni all’Associazione Volontari Protezione Civile di Ferrara. "Si tratta di strumenti in ottime condizioni – spiega il vicesindaco Nicola Lodi - che porteranno il personale e i volontari ad operare con più efficacia, sia nel presidio del territorio che nelle fasi di emergenza".