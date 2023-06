Alla ricerca dei giardini segreti La ’chiamata’ di Interno Verde

Interno Verde, ð 3391524410. "Condividere uno spazio intimo e privato, trasformarlo per un weekend in un luogo di incontro e di scambio, aperto e inclusivo, non è un gesto banale" racconta Licia Vignotto, responsabile dell’evento. "Presuppone grande generosità e una sensibilità non comune. Per questo ringraziamo già da ora le famiglie, le aziende e le associazioni che si stanno impegnando per realizzare questo appuntamento". L’obiettivo è fornire nuove chiavi di lettura per interpretare lo straordinario patrimonio storico, architettonico e botanico della città. Accompagnerà l’appuntamento un calendario di attività dedicate alla natura. Spicca nel programma Interno Verde Danza, la rassegna curata insieme alla Fondazione Teatro Comunale che porterà compagnie ad esibirsi in coreografie site specific in alcuni dei giardini del centro storico: da Palazzo Schifanoia all’ex Convento di San Paolo, da Palazzo dei Diamanti al Parco Pareschi. Tra gli artisti più attesi: Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto. Info: www.internoverde.it