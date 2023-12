Alla Rivana si balla con dj Aldo

Continua l’appuntamento con il ballo del martedì al Rivana Garden. Stasera alle 21 il teatro del centro di via Gaetano Pesci 181 sarà calcato da dj Aldo. Le ballerine e i ballerini che vorranno passare qualche ora ascoltando buona musica e stare in compagnia potranno approfittare di questa opportunità tutti i martedì sera, fino alla fine dell’anno. "Quello del ballo – afferma il presidente di Rivana, Daniele Malossi – non è solo un divertimento puro, ma anche un atto sociale estremamente importante".