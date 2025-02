Alla Sala 2000 ’Il favoloso mondo di Amelie’

Dopo la breve pausa di giovedì sera per lasciare spazio al ballo liscio, nel pomeriggio di oggi torna alla Sala 2000 la rassegna cinematografica Apericinema, con la proiezione alle 16 della pellicola “Il favoloso mondo di Amelie”. Il film del 2001, di genere commedia/sentimentale, vede alla regia Jeanne-Pierre Jeunet ed è classificato come “film per tutti”. "Grazie all’associazione Bondeno Cultura e ad Alessandro Sabbioni per l’organizzazione – commentano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Ringraziamenti naturalmente estesi a Panarea2, che domenica preparerà alla Sala 2000 stuzzichini e piccola caffetteria, e a tutte le attività commerciali che collaborano".

Dopo la proiezione, infatti, le attività Peter Pan, Pit Stop, Terzo Tempo, Officina Design Cafè, Terzo Tempo e Salumeria Tartari Bottega con Cucina realizzeranno proposte speciali all’interno dei rispettivi locali. L’ingresso alla Sala 2000 è libero e gratuito.