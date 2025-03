Alla sala Agnelli incontro a più voci sul viaggio dell’uomo

Sarà un incontro a più voci all’insegna della scrittura e della poesia, per “Viaggiare dentro e fuori di sé”, quello in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea in via Scienze 17. L’appuntamento, a cura della Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara Aps, sarà moderato da Gina Nalini Montanari e Claudio Fochi e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. L’iniziativa racconta il primo viaggio compiuto dall’uomo. Da sempre gli uomini, sospinti dal potente desiderio di esplorare orizzonti sempre nuovi e più ampi, hanno affrontato l’avventura del viaggio, perché, ricorda il Poeta, gli uomini non sono stati “fatti... a viver come bruti / ma per seguir virtute e conoscenza ...” (Dante, Inferno, XXVI, vv. 119-120).