Alla Sala delle Bifore il fotoromanzo di Ericka Bunches

E’ cominciato a Voghiera il conto alla rovescia per un’iniziativa suggestiva: domenica 5 gennaio 2025 alle 16.30 nella suggestiva Sala delle Bifore della delizia estense di Belriguardo sarà presentato il fotoromanzo "Sono sempre con te" di e con Ericka Bunches, artista ferrarese che nasce dapprima come modella, poi negli anni sviluppa un forte interesse anche per il mondo cinematografico e della recitazione, partecipando come comparsa a qualche produzione cinematografica, dove deciderà successivamente di perfezionare questa passione frequentando un corso di formazione attoriale.

Conoscerà poi l’artista Maurizio Ganzaroli, con il quale inizierà diverse collaborazioni artistiche tra cui il progetto "IO…non ho paura!" svolto assieme all’artista lo scorso anno incentrato sull’autodifesa. Questo progetto segue il precedente. Quest’anno Ericka Bunches affronta una diversa e rilevante tematica sociale, quella dello stalking, ma con un taglio comunemente meno trattato. Sarà presente all’evento anche il regista Fabio Bastianello.