Alla Sala Estense la proiezione del film di Vancini

"La memoria, per essere tale, dev’essere condivisa – dice la direttrice Grazia Maria De Rubeis –. Per questo, la biblioteca, è un luogo di memoria: custodisce il passato, ma è anche un luogo dove esercitare la volontà di memoria e assolvere un ruolo non solo culturale, ma anche civile". Le iniziative non si fermano alla mostra.

Per esempio, nella serata di lunedì 16 settembre (ore 20.30), verrà proiettato, alla Sala Estense, il film di Florestano Vancini ‘Il delitto Matteotti’, alla presenza tra gli altri di Gloria Vancini, figlia del regista.

Un film del 1973 che racconta benissimo i momenti precedenti a quel delitto, a come si arrivò a quel clima post elettorale, e i passi che portarono, dopo alcuni mesi di crisi, il fascismo a rialzare la testa, fino ad arrivare alla dittatura, con le leggi speciali che vennero diramate nel gennaio del 1925.

Infine, il 30 settembre, sempre alla Biblioteca Ariostea, si terrà un convegno di studi sul tema poco battuto di ‘Giacomo Matteotti e il sindacato’.