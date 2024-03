Alla San Vincenzo il teatro in tedesco

Alla San Vincenzo arriva il teatro in tedesco con l’attrice Simone Mutschler (foto). Un progetto innovativo con la responsabile dell’agenzia “Theaterspaß” di Greifenberg in Baviera che ha portato in scena il suo spettacolo legato alla fiaba Dornröschen (La bella addormentata nel bosco). Un workshop in lingua fortemente voluto e organizzato dalla docente di tedesco della scuola secondaria, Marilena Giavatto che spiega: "Un’occasione unica per i ragazzi di esercitarsi in un contesto divertente, interagendo in tedesco con un’attrice madrelingua, venuta direttamente dalla Germania".