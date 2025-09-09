Alla scoperta dei paesi lungo il Po. Esterno verde, magia di paesaggi

Da Stellata a Casaglia, passando per San Biagio, Salvatonica, Settepolesini, Porporana, Ravalle. E ancor più su, verso Pontelagoscuro, Malborghetto, fino a Francolino. Da Ferrara ai paesi del Po grande. Aprendo la mappa di Esterno Verde si rimane stupiti dall’eterogeneità delle sedi dell’edizione 2025 e lo stesso si percepisce girando il dépliant: 34 appuntamenti concentrati in un weekend, dalla serata di venerdì 12 a quella di domenica 14. Una manifestazione imponente, di cui il Carlino è media partner, che permetterà ai ferraresi di uscire dalle mura della città, riscoprire il territorio e, soprattutto, viverlo a contatto con storia e natura: delizie e fortificazioni estensi, come la Diamantina e la Rocca Possente, antiche residenze nobiliari come Villa Spisani, suggestive corti agricole come Il Gianetto, Fondo Novelle e Possessione Nasella, luoghi iconici del Novecento, come la Società Canottieri Ferrara (che ha ospitato anche la conferenza stampa di ieri), il Circolo Ippico Baldovino e la Bottega del Cinema, spazi decisamente inusuali e contemporanei, come la Tenuta dei Cria e l’Allevamento del Po, dove sarà possibile salutare gli alpaca e osservare i pappagalli tropicali. Non mancheranno vecchi e nuovi boschi di golena, orti sociali, oasi lacustri, poli idraulici come quello di Pilastresi e barconi galleggianti. Questi spazi saranno aperti al pubblico sabato e domenica, dalle 15 alle 19: come segnala Licia Vignotto, responsabile dell’evento Esterno Verde, non servono iscrizioni, la visita è gratuita e ognuno è libero di costruire l’itinerario che preferisce. Per conoscere la storia e le caratteristiche dei luoghi è stata predisposta una facile audioguida, a cui si potrà accedere tramite qr code, mentre i volontari di Esterno Verde saranno pronti ad accogliere i curiosi e disponibili per racconti e approfondimenti. In ogni caso, sulla mappa già citata, sono consigliati una serie di percorsi in bicicletta, che privilegiano ciclabili e vie di campagna poco trafficate, per vivere a pieno e in sicurezza la bellezza del paesaggio. Tra il fitto programma di attività gratuite che animeranno le diverse location, vanno segnalate anche l’inaugurazione (presentata da Georg Sobbe, presidente dell’associazione Fiumana), che si terrà venerdì sera al canale Boicelli con la performance ‘Requiem of Extinction’, e l’evento già sold-out curato dal Gruppo Hera (e presentato da Marcello Zanella, responsabile servizio idrico integrato di Ferrara) che condurrà il pubblico alla scoperta dell’impianto di potabilizzazione Hera di Pontelagoscuro. Un ruolo speciale lo avrà anche la danza, grazie alla collaborazione del Teatro Comunale di Ferrara, che inaugura la nuova stagione nei giardini di Interno Verde Danza, con palchi e monumenti storici trasformati in suggestivi palcoscenici. "Sono contento dell’edizione di quest’anno e del fatto che punti l’attenzione sul Po grande – afferma Alessandro Balboni, assessore all’ambiente di Ferrara –. Iniziative come queste aiutano non solo a valorizzare il patrimonio che abbiamo ereditato, ma anche a rafforzare il senso di comunità e il legame con l’ambiente che ci circonda". La mappa e il programma completo si trovano online al sito www.internoverde.it. Esterno Verde, ideato da Ilturco e da Interno Verde, è patrocinato dal Comune di Ferrara e supportato dalla Regione Emilia-Romagna.