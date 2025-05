Alla scoperta dei sette lidi. Aria dei Caraibi tra le palme: "Qui l’estate è già arrivata"

E’ iniziata in anticipo l’estate al Lido di Pomposa, al bagno ’La Plaia del Medio’. Tutte le domeniche musica nell’ora dell’aperitivo, che inizia alle 17 con dj in riva al mare. Una location che rievoca un ambiente caraibico con palme e gazebo in stile. Ambientazione fa rivivere ai clienti una vacanza in luoghi incontaminati. Non manca il ristorante con la terrazza dei divertimenti. Roberto, il proprietario, è molto accogliente. "Quando ho iniziato – racconta – nel 2006 con l’apertura del ristorante, volevo dare un tocco diverso nella gestione e nel trattamento che riservo ai clienti. Dopo aver condotto alcuni studi su come poter rendere l’esperienza dei villeggianti indimenticabile, abbiamo integrato innumerevoli servizi innovativi, che sono stati graditi ed hanno fatto la differenze. Un salto in avanti rispetto a quelle che sono le solite tradizioni che un bagno può offrire alla clientela. Oltre alla informatizzazione che permette di attingere attraverso internet tutte le informazioni, abbiamo creato una sezione dedicata alle news ed eventi speciali. Nella Rete si possono trovare informazioni sulle ultime iniziative e le sorprese che abbiamo in serbo. Un servizio molto utile è stato la consegna di piatti del ristorante e bevande direttamente sotto l’ombrellone. Il cliente in questo caso, può usufruire della nostra cucina di mare con l’utilizzo di materie prime di qualità". Spiagge e divertimento, note e ritmi per serate in riva al mare. La conduzione musicale del locale è affidata al deejay Pablo e allo showman Pency, che conducono la serata con professionalità e sanno trascinare e coinvolgere il pubblico. Non mancano le performance e lo scambio di battute con gli spettatori durante l’arco della serata musicale. Lo showman Pency dimostra di essere un instancabile intrattenitore della notte. Dal 10 giugno inizierà ogni martedì la serata a tema ’Rosso Valentino’ che si protrarrà fino a fine estate.