Alla scoperta dei tesori del Museo Delta Antico. C’è l’iniziativa ’Fuori e dentro l’archeologia’

Quest’anno, il primo fine settimana di ogni mese diventa una buona occasione per andare alla scoperta dell’archeologia. Il Museo Delta Antico organizza, infatti, l’iniziativa "Fuori e dentro l’archeologia", che proporrà suggestive visite guidate ad aggregazione libera: ogni primo sabato del del mese nella sezione Open Air del Museo Delta Antico in località Stazione Foce, e ogni prima domenica del mese al Museo Delta Antico in via Agatopisto 2, a Comacchio.

Si partirà già da questo week-end: domani alle 15 alla Sezione Open Air, e domenica alle 11.30 al Museo Delta Antico. L’archeologia sperimentale ha ricostruito la bellezza evocativa delle case di Spina, dando vita al Parco Archeologico Open Air: grazie all’iniziativa sarà possibile ripercorrere, passo dopo passo, la quotidianità degli antichi abitanti di Spina, immergendosi in un habitat lagunare che, oggi come allora, offre un paesaggio unico.

Un’esperienza che crea un legame diretto tra il passato e l’ambiente naturale delle Valli di Comacchio. Il viaggio nel tempo continua poi con il Museo Delta Antico, dove, grazie ai suoi straordinari ed unici reperti archeologici, sarà possibile godere di una visita guidata in grado di coinvolgere tutti i sensi.

Le iniziative sono a pagamento e su prenotazione. Per info: 0533-311316; o inviare una e-mail a info@museodeltaantico.com.