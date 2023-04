Alla scoperta del fratino, trampoliere dei Lidi

I ragazzi della 2A della Scuola Secondaria di Ostellato, seguiti dalla professoressa Paola Scanavini, affrontano i temi dell’ambiente con particolare attenzione ai nuovi ospiti nel Delta

Impronte sulla sabbia: alla scoperta del fratino, il piccolo trampoliere dei nostri Lidi

"I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e a farne le spese sono la fauna e la flora selvatiche. L’intervento dell’uomo, unito agli effetti del riscaldamento globale porta ad una progressiva riduzione dell’habitat, ad una minore disponibilità di cibo e ad un generale sconvolgimento nella vita degli animali". Queste, le parole di Angela Bellini, guida ambientale escursionistica dell’oasi naturalistica delle Vallette di Ostellato. Grazie al suo intervento abbiamo conosciuto in modo più dettagliato gli animali che popolano le nostre zone umide, ma anche i nuovi pericoli che li minacciano. Un’altra conseguenza di un clima ormai mutato è infatti l’ingresso nel nostro ecosistema di animali di origine esotica, come il gambero rosso americano, lo scoiattolo grigio e l’ibis sacro. La fauna autoctona si ritrova quindi in competizione con le nuove specie alloctone, spesso più resistenti e adattabili.

Ma c’è una specie che più di tante altre è a rischio di estinzione, cioè il fratino, di cui sono state censite solo 80 coppie, residenti nelle nostre spiagge. Sì, perché il fratino è proprio quel che si dice "un tipo da spiaggia", visto che sulla sabbia vive e si riproduce. È facile capire dunque quanto sia divenuto il simbolo dello stretto legame tra le abitudini dell’uomo e i delicati equilibri della biodiversità. Se una spiaggia è in cattivo stato di conservazione, inquinata e degradata, oppure livellata dalle ruspe che cancellano le dune e la vegetazione spontanea, difficilmente sarà visitata da questo splendido piccolo trampoliere. Al contrario, la presenza di un nido di fratino è sempre un ottimo segnale dello stato di salute di un ambiente marino e di una spiaggia correttamente tutelata e conservata.

I ragazzi della 2A

Scuola Secondaria Ostellato