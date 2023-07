Alla scoperta del Parco C’è il turismo consapevole

COMACCHIO

Promuovere il turismo consapevole nell’area protetta. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra il Parco del Delta del Po e gli agriturismi presenti nei territori dei nove Comuni che fanno parte del Parco (Argenta, Comacchio, Codigoro, Goro, Mesola e Ostellato, oltre ad Alfonsine, Cervia e Ravenna). Il documento, approvato nei giorni scorsi dal Comitato esecutivo dell’ente parco, ha come finalità la promozione congiunta del turismo consapevole nel territorio del Parco, la caratterizzazione di un’immagine identitaria e unitaria del territorio del Delta del Po, la tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, culturali, produttive del territorio, e lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli. Il documento prevede anche la promozione di iniziative a difesa del suolo, del territorio, dell’ambiente della natura da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali, il mantenimento e lo sviluppo agricolo, ittico e forestale del territorio rurale, il recupero del patrimonio edilizio rurale, il sostegno alle produzioni tipiche e di qualità e alle connesse tradizioni enogastronomiche, la valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende agricole, l’avvicinamento della popolazione e delle giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare locale e regionale.

L’ente parco attribuirà agli agriturismi il marchio di qualità ‘Agriturismo del Parco del Delta del Po’ ed inserirà ogni singolo agriturismo nel materiale promozionale e turistico e nel sito Internet del Parco. Così, gli agriturismi entreranno a far parte della rete informativa del Parco del Delta del Po, assieme a centri vista, musei e uffici di informazione turistica, saranno riforniti regolarmente con tutti i materiali conoscitivi disponibili e parteciperanno ai corsi di formazione promossi dall’Ente Parco per gli operatori del settore. Inoltre, diventeranno strutture privilegiate per le attività e gli eventi organizzati dall’Ente per la promozione del Parco del Delta del Po. "Il Comitato esecutivo dell’Ente – spiegano dal Parco del Delta del Po - attende numerose adesioni da parte delle strutture agrituristiche, per cominciare assieme questo importante cammino comune". il documento è frutto di un lavoro di confronto e tessitura avviato lo scorso settembre con l’invio di una prima stesura del Protocollo a tutte le Associazioni Agricole del Ferrarese e del Ravennate per avviare un percorso di verifica e proposta. All’inizio di luglio un incontro con le associazioni ha portato, infine, alla stesura definitiva del documento.

Valerio Franzoni