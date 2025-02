Alla scoperta del teatro: gli studenti incontrano il prof Lipani

Alla scoperta del teatro: gli studenti del Copernico incontrano il professore Lipani. "Per preparasi alla presentazione della “Serenata d’amore” di Vivaldi – annuncia Domenico Allocca, docente responsabile dell’iniziativa – abbiamo invitato il professore Giuseppe Lipani, direttore del Centro Teatro Universitario di Ferrara. Ci parlerà di teatro, Venezia e della cultura del Settecento". L’incontro è previsto oggi nella sede di via Canapa dell’istituto Copernico-Carpeggiani. "Per gli studenti – continua Allocca – si tratta di immergersi nell’atmosfera dell’opera di Vivaldi, che è in cartellone nella stagione lirica del Teatro comunale “Abbado”. Per il secondo anno consecutivo il direttore artistico Marcello Corvino ci ha invitato a registrare la trasmissione di Telestense “Prima della Prima in tv”. Nel progetto sono coinvolti anche la Filarmonica “Verdi” di Cona (diretta da Roberto Manuzzi) e il coro “Il nostro canto libero” (direttore Diego Buriani). Intanto questa mattina sarà Giuseppe Lipani a tenere una lezione sul teatro tra Seicento e Settecento. Il Centro Teatro Universitario, da lui diretto, rappresenta una realtà unica nel panorama universitario nazionale e una eccellenza dell’ateneo ferrarese. "Si tratta di un progetto affascinante – commenta Domenico Allocca – poiché ci permette di fondere attività diverse e complementari: dalla conoscenza di Vivaldi e della sua “Serenata d’amore” alla scoperta del teatro settecentesco (affrontato anche nel programma scolastico, trattando della Commedia dell’arte e della riforma teatrale goldoniana), dalla registrazione di una trasmissione televisiva presso il maggiore teatro cittadino all’esibizione con la Filarmonica e il coro. Il tutto si concluderà in primavera con un visita guidata a Venezia alla scoperta dei luoghi legati alla vita di Vivaldi e Goldoni".