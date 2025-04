Alla scoperta della chiesa della Pieve. Visite guidate suddivise in tre partenze

Sabato sono in programma le visite guidate alla splendida pieve di Santa Maria di Savonuzzo, detta di San Venanzio, a Copparo. Tre le partenze: alle 15, alle 16 e alle 17 (biglietto 3 euro). Durante il pomeriggio, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei segreti di questa straordinaria chiesa romanica, eretta nel 1344 per volere del feudatario Giovanni da Saletta, che la dedicò alla Beata Vergine come atto di devozione e suffragio per la propria anima. Per informazioni e per prenotare la visita, è possibile scrivere a villamensa@gmail.com o telefonare al numero 335-303498 (solo chiamate). Un’occasione unica per immergersi nella bellezza del passato.