Alla scoperta della chiesa di San Venanzio

Sabato torna l’appuntamento con la visita guidata alla pieve di Santa Maria di Savonuzzo, detta di San Venanzio, esempio di architettura romanica nel territorio copparese. Sono previste tre partenze: alle 15, alle 16 e alle 17, con biglietto d’ingresso di 3 euro. I visitatori potranno vivere un’intensa esperienza culturale: verranno accompagnati in un viaggio nella storia e nell’arte, alla scoperta di un vero e proprio gioiello architettonico costruito nel 1344 per volontà del feudatario Giovanni da Saletta, che fece edificare la pieve come atto di devozione alla Beata Vergine e in suffragio della propria anima. La chiesa, originariamente pensata per ospitare un sacerdote incaricato di celebrare la messa quotidiana, conserva ancora oggi il fascino austero e profondo delle sue origini, con le sue architetture e le sue decorazioni pittoriche, attribuite alla Scuola Bolognese.