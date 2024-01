Alla scoperta della città: "Le evoluzioni sull’acqua"

COMACCHIO

A Palazzo Bellini, ieri, ha ufficialmente preso il via il progetto ‘Comacchio, città d’acqua. Le ragioni di un’identità mobile e sfuggente’, promosso dall’associazione culturale ‘La Città Invisibile’ con il contributo del Comune di Comacchio e la collaborazione dell’Unità di ricerca sul paesaggio del Dipartimento di Architettura di Ferrara. Fiorella Arveda e Federica Gentili dell’associazione culturale ‘La Città Invisibile’, la professoressa Francesca Leder e l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio Emanuele Mari hanno illustrato ai presenti lo sviluppo e gli obiettivi del progetto, attraverso cicli di conferenze suddivisi per macrotemi, laboratori e coinvolgimento della comunità. Il primo ciclo di incontri, dal titolo ‘Rileggere la storia per capire la città’ prenderà il via dalla prossima settimana e gli appuntamenti si terranno presso la Manifattura dei Marinati: il 2 febbraio alle 16 con l’economista Andrea Gandini, il 24 febbraio alle 10 con lo storico Franco Cazzola e il 5 aprile con il giornalista Francesco Erbani. Il secondo ciclo di incontri avrà un macrotema di carattere tecnico, con esperti che parleranno della gestione delle acque e della gestione valliva dal punto di vista storico e attuale. Il terzo ciclo sarà dedicato all’evoluzione del turismo nel tempo. Come spiegato da Fiorella Arveda, il progetto parte da una rilettura e analisi del saggio ‘La Città senza tempo. Studio socio-antropologico di Comacchio e le sue Valli’ di Serafina Cernuschi Salkoff, pubblicato nel 1982’.

L’autrice ha studiato la città in un periodo di grandi cambiamenti che hanno interessato Comacchio negli anni Sessanta e Settanta in conseguenza dei lavori di bonifica e delle valli. I cambiamenti che hanno interessato la città nel tempo, con uno sguardo anche al futuro, saranno indagati durante il progetto (che proseguirà sino alla fine del 2025), che prevede anche una mostra a cura dell’Unità di ricerca sul Paesaggio dedicata al senso di appartenenza ai luoghi, documentando non solo gli aspetti architettonici e paesaggistici, ma anche le persone e il loro rapporto con la città, come ha sottolineato la professoressa Leder. L’assessore Mari ha evidenziato l’originalità dei temi, "che spaziano anche in ambiti come sociologia e antropologia, mai trattati in profondità" e l’importanza del rapporto con le scuole. Tra l’altro, la partecipazione agli incontri darà diritto ai crediti formativi per gli insegnanti. Come riferito da Fiorella Arveda, tra le finalità vi è quella di promuovere la riedizione del saggio di Serafina Cernuschi Salkoff come punto di arrivo dei cicli di conferenze, laboratori e attività, aperti a tutta la cittadinanza.

Valerio Franzoni