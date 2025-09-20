Alla scoperta della tradizione con la sagra del riso

Si chiama "Il Prodigio del Riso" la prima delle quattro sagre che prendono l’avvio da stamane e nei successivi week end a Pomposa. Una due giorni all’insegna della gastronomia con l’apertura dello stand, dove si potranno gustare pietanze a base di riso, che trova la propria sublimazione nei terreni del basso ferrarese, a cura del Gruppo Volontari della Sagra dell’Arachide e del Pop Corn di Mezzogoro, sia stasera che domani.

Alle 17 concerto con Fausto, Sara ed Emanuele presso il parco dell’abbazia, ma anche visite guidate. Domani dalle 10 alle 18 mercato ambulante dei prodotti tipici e mercatino degli hobbisti lungo le vie delle Erbe e delle Arti sempre a Pomposa. Ci saranno anche i giochi di una volta per bimbi e adulti proposti dai volontari della Grande Sorella e nel pomeriggio visita guidata all’Abbazia e al museo Pomposiano mentre verso le 16 è previsto lo spettacolo di burattini di Massimo Venturi dal titolo "Le avventure di Fagiolino e Sganapino. Il prodigio del riso vuole anche veicolare un messaggio di rispetto per l’ambiente nei 700 ettari coltivali per questo cereale, con minime lavorazioni, l’immissione di avannotti di carpe a specchio e tinche che non si vedevano da molti anni. Già al quarto anno si stanno riproducendo in maniera autonoma continuando a pulire le piantine di riso e cibandosi di larve di zanzara.

Oltretutto con loro movimento, lento ed inesorabile, ossigenano nel piante rendendo il raccolto di riso più salubre. Le risaie, dove si sono sentite cantare nuovamente le rane, sono monitorate dal Cnr per le emissioni in atmosfera affinché la scienza insegni il miglior modo di produrre riso aiutando al contempo l’ambiente. La sostenibilità è la parola d’ordine dell’epoca moderna.

Claudio Castagnoli