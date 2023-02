Alla scoperta dell’archeologia marina, incontro con Silvia Gazzo

Appuntamento oggi alle 15 nella biblioteca comunale di Codigoro "G. Bassani" con la rassegna Unicultura, promossa ed organizzata dal Comune codigorese con una speciale conferenza sull’archeologia preistorica. Un tema sul quale dialogherà Silvia Gazzo, archeologa e dottoranda dell’Università degli Studi di Genova. Specializzata in archeomacologia, la dottoressa Gazzo compie le sue ricerche su molluschi marini. L’interdisciplinarità del lavoro consente alla giovane archeologa di riconoscere e approfondire le modalità di sfruttamento e di raccolta dei molluschi marini, a fini alimentari, ornamentali e utilitaristici, ricostruendo, altresì il paleoambiente marino e costiero. Laureasi nell’ateneo Estense, con il suo progetto di tesi magistrale, la dottoressa Silvia Gazzo ha vinto il premio per la ricerca scientifica 2021 – Soroptimist Ferrara. Nei due anni appena trascorsi ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali. Collabora, inoltre, a diversi progetti di ricerca. Nell’ambito del progetto SPHeritage, finanziato dal bando Fisr 2019 del Ministero Università Ricerca, ha iniziato ad occuparsi dello studio dei resti malacologici marini provenienti da alcuni siti costieri localizzati nell’arco ligure-provenzale, al fine di comprendere come le popolazioni umane preistoriche, quelle di di Neanderthal e le più antiche "Homo Sapiens" abbiano interagito coni cambiamenti climatici e, in particolare, con i cambiamenti del livello del mare.