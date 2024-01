Alla scoperta dell’archeologia, tuffo nel passato con Fede Berti

Oggi alle 17.30, al Centro Documentazione Donna (via Terranuova 12/B) riprendono gli incontri del progetto nato dalla collaborazione fra Gruppo Archeologico Ferrarese e Cdd, inserito nei programmi culturali dedicati ai ‘Saperi delle donne’. Di scena Fede Berti, archeologa poliedrica, già direttrice del Museo Archeologico Nazionale e della Missione Archeologica Italiana a Iasos di Caria in Turchia, in un dialogo-intervista con Carla Lanfranchi (Gaf). " Nell’incontro conosceremo l’archeologa, la studiosa, la professionista dei Beni Culturali dalla lunga carriera, la donna che vive fra Ferrara, Ravenna e la Turchia" spiegano gli organizzatori. Fede Berti, sempre attenta al mondo del volontariato culturale ferrarese, fin dal 1999, col suo sapiente acume e in largo anticipo sui tempi, ha avviato la collaborazione del Gruppo archeologico Ferrarese col Museo di Spina e con la Soprintendenza archeologia dell’Emilia Romagna. Berti, profonda conoscitrice del mondo antico, si è prodigata per lo studio, la tutela e la fruizione del patrimonio a lei affidato, a cominciare dall’antica città etrusca di Spina e dal Museo ferrarese che ne raccoglie i reperti.