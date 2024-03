"Alla scoperta delle eccellenze"

Una due giorni alla scoperta delle peculiarità dei tre Comuni dell’Unione Terre e Fiumi: Copparo, Riva del Po e Tresignana. Questo hanno vissuto otto giornalisti dei media nazionali che, il 13 e 14 marzo scorsi, hanno partecipato ad un press tour organizzato dalla stessa Unione. Un viaggio attraverso i luoghi caratterizzanti di Tresignana, Copparo e Riva del Po, per approfondire la conoscenza di un territorio tra terra e acqua, particolarmente vocato ad una fruizione slow. Gli itinerari proposti hanno unito le peculiarità di carattere storico, artistico, architettonico e naturalistico, senza ovviamente trascurare l’enogastronomia. Durante la prima giornata, che ha visto la presenza anche di operatori turistici del territorio, è stata anche prevista l’intermodalità bici-barca, favorendo la mobilità sostenibile. Il tour è partito, il 13 marzo, dalla darsena di Ferrara, per un viaggio a bordo della motonave ‘Nena’, che ha portato i presenti ad attraccare nel nuovissimo approdo a due passi da Villa Mensa, una delle Delizie Estensi, Patrimonio Unesco. Dopo la visita al complesso monumentale, il press tour è proseguito con le biciclette alla volta di Copparo, per un breve passaggio alla Pieve Romanica di San Venanzio e per conoscere la storia della Delizia di Copparo, attuale sede del Municipio. La mattinata successiva è stata dedicata alla scoperta, sempre in bicicletta, dei caratteristici luoghi ‘Bacchelliani’, dedicati a Riccardo Bacchelli, narratore, poeta, saggista e autore teatrale. Un itinerario di circa sei chilometri, accompagnati dai volontari della Pro Loco ‘Terre Bacchelliane’, che nel territorio di Riva del Po integra il contesto esistente dei percorsi ciclabili comunali ed intercomunali attraverso i più caratteristici luoghi al centro della celebre Trilogia "Il Mulino del Po" (1938-40), che narra le vicende di varie generazioni contadine e percorre il secolare cammino di un popolo sullo sfondo del grande fiume. Infine, nel pomeriggio, lo spostamento a Tresigallo, per una visita esclusiva a Palazzo Pio e per una passeggiata guidata, in collaborazione con l’Associazione culturale Torri di Marmo, alla scoperta degli scorci più caratteristici del centro storico: dalla Casa della Cultura alla scuola di ricamo per le ragazze, dall’Albergo Italia alla Sala da ballo Domus Tua, dal Teatro ‘900 al campo sportivo e molti altri siti.

Valerio Franzoni