Alla scoperta delle stelle con gli astrofili "Aperitivi, cene e fotografie sotto il firmamento"

Dopo il successo dello scorso anno tornano i due appuntamenti dedicati all’osservazione delle stelle in Delizia e all’Oasi di Bando. Oggi verrà osservato il cielo dal Brolo della Delizia Estense del Verginese: a partire dalle 21.30 il Gruppo Astrofili Columbia metterà a disposizione i telescopi per ammirare la volta celeste. Dalle 20.30 sarà presente il food truck Overstreet Food, per un aperitivo o una cena veloce prima di osservare le stelle. Giovedì 20 luglio ci sposteremo invece all’Oasi di Bando con una doppia sessione di fotografia naturalistica. Si inizierà alle 19 con una sessione di fotografia naturalistica con Stefano Stignani e Mauro Fanti per poi proseguire alle 21.30 con l’osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili Columbia.