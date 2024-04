Alla scoperta delle stelle con il telescopio Webb. Una serata in compagnia del professor Rosati

I Venerdì dell’Universo. ‘Alla scoperta delle prime stelle dell’Universo con il telescopio spaziale James Webb’. Questo il tema dell’ultimo appuntamento dell’edizione 2024 dei Venerdì dell’Universo, storica rassegna di conferenze di divulgazione della scienza e della ricerca targata Unife, che si terrà oggi, alle 21, nella Sala Estense. A condurre il pubblico nell’esplorazione di questo argomento sarà Piero Rosati (foto), professore ordinario del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife. Ha svolto gran parte della sua formazione professionale in Usa (Johns Hopkins University di Baltimora) e poi all’European Southern Observatory (Eso, Monaco di Baviera). Ha guidato negli ultimi 20 anni collaborazioni internazionali utilizzando i più grandi telescopi terrestri e spaziali, come l’Hubble Space Telescope. "A meno di due anni dall’inizio delle osservazioni, il telescopio spaziale James Webb sta rivoluzionando le nostre conoscenze sull’Universo, in particolare quello più lontano o primordiale in cui ci si aspetta di vedere la formazione dei primi conglomerati di stelle – anticipa Rosati –. In questa serata faremo un viaggio nello spazio profondo, ripercorrendo come gli astronomi sono riusciti a scoprire oggetti via via più distanti, e quindi sempre più indietro nel tempo, e come la Natura ha spesso riservato sorprese rispetto alle nostre aspettative o modelli teorici".