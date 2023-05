Alla scoperta delle tradizioni popolari e del dialetto con la zirudela

FERRARA

Largo al dialetto e ai modi dire. L’appuntamento è per oggi alle 16 alla biblioteca Rodari. Sarà un momento di confronto sulle espressioni più caratteristiche. Sono in programma interventi dialettali e Zirudèl. In questa stessa occasione è prevista anche la presentazione del libro Montsant uƞ pai śì ƞ poch i mpurtànt, di Luciano Montanari. L’incontro di approfondimento è organizzato a cura a cura dell’associazione culturale Al Trèb dal Tri dèl, che si impegna nell a diffusione del dialetto ferrarese: , parleremo delle zirudèle, le filastrocche dell’infanzia e e di molto altro legato alla lingua del territorio ferrarese. Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca Gianni Rodari’ ’, che si trova in viale Krasnodar 102. Telefono: 0532904220.

La zirudela, è un caratteristico componimento dialettale in versi, spesso dal tono umoristico, tipico di molte zone dell’Emilia-Romagna. Oggi sarà l’occasione per tornare a fare questo tuffo nel passato, per analizzare come sono stati tramandati i detti popolari, in modo da delineare le tipicità della società di quel tempo. All’inizio veniva utilizzato s esclusivamente per rallegrare le cerimonie nuziali nelle famiglie dei campagnoli; e, per quanto ne riferisce la tradizione, veniva recitato o cantato dai narcisi, che si accompagnavano colla ghironda, antico strumento musicale ancora in uso nel secolo decorso.