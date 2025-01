Alla scoperta dell’origine della vita. Dibattito con il professor Cevolani

RENAZZODomani alle 16.45 alle ex scuole elementari, Renazzo torna a far parlare di sé, non solo per la sua storia, ma per un evento che promette di aprire nuovi orizzonti sulla nostra esistenza. Sarà infatti nella frazione, il noto professor Giordano Cevolani (foto) che in occasione del 201esimo anniversario della caduta del meteorite Renazzo, terrà una conferenza che ci porterà a esplorare le origini della vita, legate proprio agli asteroidi.

Primo ricercatore e responsabile di ’Fisica dell’Atmosfera Media e meteore’ del Cnr, Cevolani è un esperto internazionale e professore molto amato a Cento, geofisico, planetologo, membro delle più importanti agenzie e istituti mondiali spaziali e di geofisica, impegnato anche nello studio ed il controllo dei detriti artificiali, responsabile di due progetti e spedizioni del Programma nazionale ricerche in Antartide per lo studio delle micrometeoriti nei siti polari, 20 anni di ricerca sui corpi minori del sistema solare e la dedica della Nasa di un asteroide.

Sarà dunque un incontro dal titolo forte di ’Gli alieni siamo noi?’. Le meteoriti, infatti, in particolare quelle carbonacee, sono state a lungo considerate semplici rocce spaziali. Oggi, grazie alle ultime scoperte, si sa che sono veri e propri ’messaggeri cosmici’ che portano con sé le tracce del passato del nostro universo. Al loro interno, gli scienziati hanno trovato molecole organiche complesse, gli stessi mattoni che costituiscono la vita sulla Terra.

Questa scoperta rivoluzionaria ha alimentato un dibattito affascinante: la vita sulla Terra potrebbe avere origini extraterrestri? Cevolani, con la sua maestria, guiderà attraverso questo affascinante mistero, esplorando le ultime teorie e scoperte dell’astrobiologia.

L’appuntamento è domani alle 16.30 alle ex-scuole di Renazzo. Un’occasione unica per tutti coloro che sono affascinati dai misteri dell’universo e desiderano scoprire come le ricerche più recenti stiano ridefinendo la nostra comprensione dell’origine della vita. Essendo alle 16.30 l’inaugurazione della ex scuola a polo multifunzionale, questo sarà il primo grande evento che la struttura ospiterà.

l.g.