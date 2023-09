Alla scoperta di Argenta in sella alla bici

Tra storia e tradizione: alla scoperta di Argenta su due ruote. Lunedì 11 settembre, con partenza in treno da Ferrara, si andrà alla scoperta della cittadina, delle sue valli, con le sue principali attrazioni, le aziende agricole e i produttori, esclusivamente in sella alle due ruote. Si attraverserà il centro di Argenta, partendo dal Borgo Seliciata, il quartiere più antico della cittadina edificato come castrum nel 603 per contrastare l’avanzata dei Longobardi nell’Esarcato di Ravenna, e continuando per via Matteotti, antico argine sinistro del Po di Primaro, dove si percorrerà un tratto di ciclabile in quello che costituiva l’alveo del fiume.

Tappa nella pasticceria Gualandi, nel 2019 miglior pasticceria salata secondo la guida del Gambero Rosso, dove ci si potrà fermare per una breve sosta. Si proseguirà poi per piazza Garibaldi, che è stata fin dal medioevo il cuore della vita politica, sociale ed economica della città, dominata dalla Torre del Primaro, porta principale delle mura e simbolo di Argenta. Il tour di Argenta continuerà con la Collegiata di San Nicolò, consacrata nel 1122 e completamente distrutta nel bombardamento del 1945 (all’interno si trova la tomba di don Giovanni Minzoni); con l’ex-convento dei Cappuccini e la chiesa di San Lorenzo – oggi Centro culturale – e con la facciata dell’Oratorio di Santa Croce, che fu costruita agli inizi del XVII secolo su progetto dell’architetto argentano Giovan Battista Aleotti.

Si prosegue l’itinerario passando per la graziosa Pieve di San Giorgio, edificata ad aula unica nel 569 d.C. per volontà dell’arcivescovo di Ravenna. Passando per l’argine Bassarone si avrà uno scorcio delle Valli di Argenta, importanti per la conservazione delle specie legate all’acqua dolce, dall’avifauna alle piante acquatiche.

f. v.