Alla scoperta di miti e ceramiche. Un laboratorio per giovani artisti

Oggi alle 15.30, al Museo Archeologico Nazionale si svolgerà un laboratorio gratuito per bambini dai 6 anni in poi. Mentre i genitori, se vorranno, potranno godersi tranquillamente e gratuitamente le meraviglie di tutto il Museo, dai preziosi reperti della necropoli etrusca al piano nobile ai ritrovamenti dell’abitato di Spina, dalle piroghe monossili romane ai suggestivi dipinti del Garofolo nella sala detta ‘del tesoro’, i ragazzi saranno accompagnati dai volontari del Gruppo Archeologico Ferrarese. Andranno alla scoperta degli affascinanti miti che i ceramografi, oltre 2.500 anni fa, rappresentarono sulle ceramiche che, dalla Grecia, arrivarono all’antica città di Spina e a cui ora fanno eco i moderni dipinti dell’artista ferrarese Achille Funi, qui esposti. I giovani visitatori potranno quindi far esplodere tutta la loro creatività realizzando, con matite e pennarelli, il loro capolavoro.