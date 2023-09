Alla scoperta di Spina e Comacchio: il punto sugli scavi archeologici

COMACCHIO

Continua la collaborazione tra Comune di Comacchio e Università di Bologna per la riscoperta dell’antica città di Spina. Oggi pomeriggio alle 18, presso la sala polivalente ‘San Pietro’ di Palazzo Bellini, si terrà una conferenza intitolata ‘L’Università di Bologna a Spina: le attività in un anno di indagini sul campo e lo scavo appena concluso’, a cura del professor Andrea Gaucci del Dipartimento di Storie Culture Civiltà di UniBo e dei ricercatori dell’Università di Bologna Riccardo Vanzini e Anna Serra, responsabili di scavo e dei relativi materiali. Verranno raccontate le metodologie di indagine e di studio che l’ateneo sta portando avanti sul territorio di Ostellato e Comacchio, comprese le ultime evidenze rinvenute nel saggio di scavo appena concluso presso l’abitato di Spina. Lo scorso weekend il sito è stato meta di numerose visite guidate, anche in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio-laboratorio per studi archeologici sul territorio. Nell’ultima campagna di scavo, le ricerche sono state condotte nella parte occidentale dell’abitato, a nord del Canale Collettore Mezzano, e hanno avuto la finalità di raccogliere dati sul paesaggio antico nel quale si sviluppò la città e sul suo sistema di delimitazione. Si tratta di temi importanti per comprendere l’organizzazione dell’insediamento e le strategie adottate al fine di rispondere alle sfide dell’ambiente circostante. Il lavoro svolto nelle settimane di attività è stato illustrato proprio nell’ambito delle visite guidate svolte lo scorso fine settimana, in cui l’archeologia è stata protagonista. Alla conferenza in programma oggi pomeriggio a Palazzo Bellini interverrà l’assessore alla Cultura del Comune di Comacchio, Emanuele Mari. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Valerio Franzoni