’Alla vita’ e la scoperta di se stessi L’opera prima di Freiss all’Arena

Sarà “Alla vita“, opera prima dell’attore francese Stéphane Freiss, a suggellare il quarto appuntamento con l’ArenaMeis, previsto per il prossimo 2 agosto alle 21. Il film, una produzione franco-italiana, affronta con delicatezza il tema dell’ortodossia religiosa e della ricerca della propria identità.

Tutto inizia con l’arrivo in Italia della famiglia ebraica e ultraortodossa degli Zelnik, uno scossone per la lenta quotidianità di Elio De Angelis (Riccardo Scamarcio), un uomo in crisi che ha ereditato dal padre una masseria. Mentre gli Zelnik si occupano di raccogliere e ispezionare minuziosamente i cedri, frutta necessaria per i rituali della festa di Sukkot, la figlia Esther vive un momento di passaggio che la porterà ad una nuova rivelazione su di sé. Elio ed Esther, apparentemente appartenenti a due mondi diversissimi, condivideranno invece dubbi, paure e una grande domanda aperta: come fare a trovare se stessi senza per questo deludere le aspettative della propria famiglia?

Il film sarà introdotto da Isabella Gorgoni Gufoni e Matteo De Rosa, studenti della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini, che riveleranno curiosità, dietro le quinte e tracce interpretative che si celano nel lungometraggio.

L’arena si tiene nel giardino del Meis (via Piangipane 81, Ferrara); il biglietto di ingresso ha il costo di 4 euro, è prevista una riduzione per i soci Arci, soci Avis e soci Coop. I film iniziano alle 21.30, l’accesso è consentito a partire dalle 20.30. Prima di ogni proiezione, alle 21, il Direttore e alcuni ospiti faranno una breve introduzione. I posti disponibili sono 126: è raccomandabile prenotare il biglietto chiamando al numero 342 5476621 (attivi da martedì a domenica dalle 10 alle 18) e scrivendo a [email protected]. È possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del Meis il giorno stesso della proiezione, dalle 20.30 fino ad esaurimento posti.